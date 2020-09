Palermo, Odjer in attesa dell’ultimo tampone: “Ispirato dal progetto rosanero, non vedo l’ora di iniziare” (Di lunedì 21 settembre 2020) Moses Odjer è rosanero.Nonostante i mille dubbi e i continui ripensamenti che hanno complicato - e non poco - la trattativa, il centrocampista ex Trapani è un nuovo giocatore del Palermo targato Hera Hora: il ghanese classe '96, atterrato nel capoluogo siciliano nella serata di giovedì, venerdì pomeriggio ha raggiunto gli uffici dello Stadio "Renzo Barbera" per firmare il contratto biennale che lo lega ufficialmente al club rosanero.Palermo, oggi Odjer in conferenza stampa: dichiarazioni live su Mediagol.itOdjer, ancora in attesa dell'ultimo tampone prima di aggregarsi al gruppo di mister Boscaglia, sulla propria pagina Twitter si è detto orgoglioso di aver sposato la causa ... Leggi su mediagol (Di lunedì 21 settembre 2020) Moses.Nonostante i mille dubbi e i continui ripensamenti che hanno complicato - e non poco - la trattativa, il centrocampista ex Trapani è un nuovo giocatore deltargato Hera Hora: il ghanese classe '96, atterrato nel capoluogo siciliano nella serata di giovedì, venerdì pomeriggio ha raggiunto gli uffici dello Stadio "Renzo Barbera" per firmare il contratto biennale che lo lega ufficialmente al club, oggiin conferenza stampa: dichiarazioni live su Mediagol.it, ancora indell'ultimoprima di aggregarsi al gruppo di mister Boscaglia, sulla propria pagina Twitter si è detto orgoglioso di aver sposato la causa ...

