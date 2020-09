"Omicidio figlio di una cultura feudale: un uomo che non deve perdere mai e che considera figli sua proprietà" (Di lunedì 21 settembre 2020) Paolo Crepet non accetta che si parli del “dramma dei padri separati” come di una “sindrome” matrice di atti violenti, perché “se esistesse ci sarebbe un’ecatombe di donne e bambini”. In provincia di Torino, l’operaio 47enne Claudio Baima Poma ha tolto la vita a se stesso e al figlio Andrea, di 11 anni. Su Facebook ha scaricato le colpe del gesto sull’ex compagna, Iris Pezzetti, con la quale era separato da un anno e mezzo, ammettendo la forte depressione in cui era piombato da qualche anno. ”È un altro il fenomeno di cui è appropriato parlare in riferimento alla vicenda”, spiega ad Huffpost il professor Crepet, psichiatra e scrittore, “quello di uomini, non giovanissimi, che non sopportano la frustrazione, l’evento negativo in totale contrasto con una ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 settembre 2020) Paolo Crepet non accetta che si parli del “dramma dei padri separati” come di una “sindrome” matrice di atti violenti, perché “se esistesse ci sarebbe un’ecatombe di donne e bambini”. In provincia di Torino, l’operaio 47enne Claudio Baima Poma ha tolto la vita a se stesso e alAndrea, di 11 anni. Su Facebook ha scaricato le colpe del gesto sull’ex compagna, Iris Pezzetti, con la quale era separato da un anno e mezzo, ammettendo la forte depressione in cui era piombato da qualche anno. ”È un altro il fenomeno di cui è appropriato parlare in riferimento alla vicenda”, spiega ad Huffpost il professor Crepet, psichiatra e scrittore, “quello di uomini, non giovanissimi, che non sopportano la frustrazione, l’evento negativo in totale contrasto con una ...

