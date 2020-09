Juve Stabia, Manniello cede le quote a Giuseppe Langella (Di lunedì 21 settembre 2020) Con una nota ufficiale la Juve Stabia, attraverso il proprio sito, ha comunicato la cessione da parte del socio Franco Manniello del proprio pacchetto azionario all’imprenditore Giuseppe Langella, fratello del presidente Andrea Langella. Questo il comunicato della società campana: “La S.S. Juve Stabia comunica che, in data odierna, il socio Franco Manniello ha ceduto il suo intero pacchetto azionario all’imprenditore Giuseppe Langella, fratello del Presidente Andrea Langella. Al patron uscente va il ringraziamento della società per i risultati raggiunti negli anni di sua partecipazione e dedizione alle sorti della società. Al neo socio ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 settembre 2020) Con una nota ufficiale la, attraverso il proprio sito, ha comunicato la cessione da parte del socio Francodel proprio pacchetto azionario all’imprenditore, fratello del presidente Andrea. Questo il comunicato della società campana: “La S.S.comunica che, in data odierna, il socio Francoha ceduto il suo intero pacchetto azionario all’imprenditore, fratello del Presidente Andrea. Al patron uscente va il ringraziamento della società per i risultati raggiunti negli anni di sua partecipazione e dedizione alle sorti della società. Al neo socio ...

