Johnny Depp al Festival di San Sebastian per il documentario sul cantante Shane MacGowan

Johnny Depp irrompe sul red carpet del Festival di San Sebastian per accompagnare il documentario sul cantante dei Pogues, Shane MacGowan, di cui è produttore. Johnny Depp è l'attrazione di questa edizione del San Sebastian Film Festival 2020. Il divo è approdato in Spagna, tra misure di massima sicurezza, per accompagnare il documentario sul leader dei Pogues, Crock Of Gold: A Few Rounds With Shane MacGowan, di cui è produttore. Gentile e disponibile, Johnny Depp si è soffermato a parlare coi fan in attesa sulla spiaggia durante il photocall per poi calcare il red carpet.

Eddie Redmayne ha confermato che le riprese di Animali Fantastici 3 sono ufficialmente cominciate. Nel terzo film della saga prequel di Harry Potter, l’attore premio Oscar tornerà a recitare al fianco ...

Tra le produzioni ufficialmente ripartite spicca anche quella di Animali Fantastici e Dove Trovarli 3, nuovo capitolo appartenente alla trilogia della saga legata ad Harry Potter. A confermare il rito ...

Un'altra dimostrazione del buon cuore di Johnny Depp che nel 2011, sul set di Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare, ha comprato all'intera troupe dei giacchetti impermeabili per evitare che s ...

