Il Parlamento ‘si svuota’: trionfa il Sì. Di Maio: “Un risultato storico, ora normalizziamo gli stipendi” (Di lunedì 21 settembre 2020) Superata abbondantemente la metà delle sezioni elettorali, per quel che riguarda il referendum costituzionale ‘confermativo’ (relativo al taglio del numero dei parlamentari), gli scrutini hanno dunque dato il loro esito: come conferma il Viminale, al momento (ma le percentuali potranno variare di poco) il Sì, vincente, ha raccolto ben il 68,96% dei voti contro il 31,04% racimolato invece dai No. Un risultato per certi versi prevedibile, in parte suggerito proprio dalla percentuale di quanti accorsi ai seggi, essendo infatti un referendum ‘smarcato’ dal quorum, e sopratutto, confermativo, era ovvio che la premura di votare sarebbe stata per il Sì più che per il No. Ed ora? Intanto se ne parla alle prossime elezioni, perché il taglio avrà effetto all’indomani della prossima tornata elettorale. Di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 21 settembre 2020) Superata abbondantemente la metà delle sezioni elettorali, per quel che riguarda il referendum costituzionale ‘confermativo’ (relativo al taglio del numero dei parlamentari), gli scrutini hanno dunque dato il loro esito: come conferma il Viminale, al momento (ma le percentuali potranno variare di poco) il Sì, vincente, ha raccolto ben il 68,96% dei voti contro il 31,04% racimolato invece dai No. Unper certi versi prevedibile, in parte suggerito proprio dalla percentuale di quanti accorsi ai seggi, essendo infatti un referendum ‘smarcato’ dal quorum, e sopratutto, confermativo, era ovvio che la premura di votare sarebbe stata per il Sì più che per il No. Ed ora? Intanto se ne parla alle prossime elezioni, perché il taglio avrà effetto all’indomani della prossima tornata elettorale. Di ...

