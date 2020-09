Il mancato diritto alla maternità delle atlete (Di lunedì 21 settembre 2020) Carli Lloyd, palleggiatrice di Casalmaggiore, torna negli Stati Uniti. Torna a casa perché è incinta e passerà i prossimi mesi con la sua famiglia. In Italia per le atlete che vanno in maternità non esistono tutele dallo stato, non sono considerate lavoratrici. La società l’ha sostenuta e la attende quando rientrerà. Diversa è stata la reazione di alcuni tifosi online che hanno chiesto di stracciare il suo contratto per la gravidanza e hanno inviato messaggi d’odio. Leggi su vanityfair (Di lunedì 21 settembre 2020) Carli Lloyd, palleggiatrice di Casalmaggiore, torna negli Stati Uniti. Torna a casa perché è incinta e passerà i prossimi mesi con la sua famiglia. In Italia per le atlete che vanno in maternità non esistono tutele dallo stato, non sono considerate lavoratrici. La società l’ha sostenuta e la attende quando rientrerà. Diversa è stata la reazione di alcuni tifosi online che hanno chiesto di stracciare il suo contratto per la gravidanza e hanno inviato messaggi d’odio.

Edda_luciano69 : @MPSkino Votato alle 13:00 circa. Votare è un diritto/dovere e non ho mai mancato ad esercitarlo. #iltuoCUOREnonbatteaDESTRA - PuliciFrancesca : @giorgiafacose Ciao Giorgia, mio padre e mio nonno paterno mi hanno sempre ricordato quanto fosse un mio diritto e… - Shaula1981 : @Vale22046 @i_pittore @Frankie9317 @VenerabileJ @mari_an98 @SensoDiNausea Vale, non sei tu ad aver mancato di rispe… - gruppopdfvg : La situazione delle LISTE D'ATTESA è degenerata. Non si parla solo di un mancato rispetto del piano regionale, ma d… - paolozamparutti : @Alenize82 Guardando il bicchiere mezzo pieno ,, si può dire che nonostante oggi fosse senza tennis (in particolare… -

Ultime Notizie dalla rete : mancato diritto Il mancato diritto alla maternità delle atlete Vanity Fair.it Ritardo del volo o cancellazione: quali sono i diritti dei passeggeri?

Non è la prima volta che ci occupiamo dell’argomento bolletta gas, stante la sua persistente attualità. Lo abbiamo fatto ad esempio in relazione alle modalità per contestare la bolletta. Questa volta ...

Psicodramma Pd in Toscana: "Abbiamo sbagliato candidato"

Mancano poche ore e, finalmente, avremo il verdetto di queste elezioni Regionali. Un test molto importante che ridisegnerà i rapporti di forza sia per il governo sia per il centrodestra. I giallorossi ...

Referendum ed elezioni regionali 2020, affluenza alle 23 è inferiore al 40%: la diretta

Le ultime notizie sulle elezioni regionali e gli aggiornamenti in diretta sul referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari del 20 e 21 settembre 2020. Si vota in Toscana, Liguria, Veneto, Pug ...

