Ci segnalano i nostri contatti un articolo spagnolo: e Facebook acquista Telegram è sicuramente una notizia di gran peso. O meglio lo sarebbe: se fosse vera. La notizia è una burla, anche se, invero, decisamente elaborata. Il portale di burle fai da te 12minutes, che incoraggia i suoi utenti a creare bufale da diffondere viralmente, questa volta ha ospitato un lungo walltext. "Facebook acquista Telegram" viene infatti presentato con una narrazione decisamente dettagliata. Non staremo qui a tradurlo nel dettaglio, ma il narrato prevede una lunga serie di passaggi grossomodo verosimili, con la presunta unione esaminata dalla Federazione per il Commercio USA e dalle autorità di regolazione del mercato Europee e assicurazioni di Zuckerberg ...

Ultime Notizie dalla rete : Facebook acquista Facebook acquista Telegram: bufale di importazione Bufale.net Facebook: un autunno di webinar gratuiti per le pmi italiane

La pandemia di Covid-19 continua ad avere effetti sulle imprese italiane. Sulla base di un’indagine realizzata da Facebook in collaborazione con la Banca Mondiale e l’Ocse, le pmi del nostro Paese con ...

Facebook Italia a fianco delle PMI con la seconda fase del progetto #piccolegrandimprese

Sono più di 180 milioni le aziende nel mondo, 25 milioni solo in Europa, che utilizzano Facebook e le sue app ogni mese per entrare in contatto con i propri clienti e per continuare a crescere. Molte ...

Vende su Facebook tappetini per auto d’epoca ma è una truffa: denunciato

Aveva acquistato dei tappetini per un’auto d’epoca, ma dopo aver saldato il conto – 170 euro – non aveva mai ricevuto la merce. Ecco perchè ha deciso di presentarsi in caserma e sporgere denuncia ai C ...

