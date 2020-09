Exit poll sul referendum costituzionale: vince il Sì con il 60-64% (Di lunedì 21 settembre 2020) Sì al taglio dei parlamentari. Secondo gli Exit poll di Consorzio Opinio Italia per la Rai, al referendum costituzionale per la riduzione degli eletti da 945 a 600 hanno prevalso i favorevoli. I Sì oscillano tra il 60 e il 64%. Il No raggiunge il 36-40%.Exit poll Regionali.VenetoIn base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Veneto Luca Zaia (centrodestra) è al 72-76%. Segue Arturo Lorenzoni (centrosinistra) al 16-20%, Enrico Cappelletti (M5S) 3-5%, Gadagnini (Civica) 0-2%.LiguriaIn base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Liguria il governatore uscente Giovanni Toti (Centrodestra) raggiunge una forchetta del 51-55%, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 settembre 2020) Sì al taglio dei parlamentari. Secondo glidi Consorzio Opinio Italia per la Rai, alper la riduzione degli eletti da 945 a 600 hanno prevalso i favorevoli. I Sì oscillano tra il 60 e il 64%. Il No raggiunge il 36-40%.Regionali.VenetoIn base al primodel consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Veneto Luca Zaia (centrodestra) è al 72-76%. Segue Arturo Lorenzoni (centrosinistra) al 16-20%, Enrico Cappelletti (M5S) 3-5%, Gadagnini (Civica) 0-2%.LiguriaIn base al primodel consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Liguria il governatore uscente Giovanni Toti (Centrodestra) raggiunge una forchetta del 51-55%, ...

