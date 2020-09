Exit poll Referendum: il 60-64% si sarebbe espresso per il Sì. Nonna Lisa, immagine dell’Election Day (Di lunedì 21 settembre 2020) “Andate a votare perché dopo la vita è più bella. Lo dico soprattutto ai giovani. Quando io ero giovane le donne non avevano di diritto di voto. Non appena ce l’hanno concesso, le mie amiche ed io siamo andate a piedi fino al seggio pur di votare!”. Arzilla come avesse l’argento vivo addosso, è sicuramente lei l’immagine più bella di questa tornata elettorale, che sarà ricordata come quella ‘minacciata’ dal temibile coronavirus. Ma lei, Luisa Zappitelli, per tutti Nonna Lisa (nella foto), nonostante i 109 anni da festeggiare a novembre che si porta sulle spalle, mascherina sul volto, non esitato a recarsi al suo seggio d’appartenenza per esprimere il suo voto. Nonna Lisa: la sua prima volta al seggio nel ... Leggi su italiasera (Di lunedì 21 settembre 2020) “Andate a votare perché dopo la vita è più bella. Lo dico soprattutto ai giovani. Quando io ero giovane le donne non avevano di diritto di voto. Non appena ce l’hanno concesso, le mie amiche ed io siamo andate a piedi fino al seggio pur di votare!”. Arzilla come avesse l’argento vivo addosso, è sicuramente lei l’più bella di questa tornata elettorale, che sarà ricordata come quella ‘minacciata’ dal temibile coronavirus. Ma lei, Luisa Zappitelli, per tutti(nella foto), nonostante i 109 anni da festeggiare a novembre che si porta sulle spalle, mascherina sul volto, non esitato a recarsi al suo seggio d’appartenenza per esprimere il suo voto.: la sua prima volta al seggio nel ...

