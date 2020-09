eSport in Europa non più una nicchia. Let's Play! 2020 evidenzia crescita e potenziale straordinari (Di lunedì 21 settembre 2020) Il mercato europeo degli eSport, ossia i videogame giocati in squadre o singolarmente a livello competitivo all'interno di campionati o tornei, continua a evolvere, rivendicando il ruolo di nuovo strumento di intrattenimento per un pubblico sempre più ampio. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale dedicato a Let's Play! 2020.Dopo anni consecutivi di crescita, il settore avrebbe dovuto superare il miliardo di dollari di ricavi globali per la prima volta nel 2020, ma le attuali dinamiche economiche rendono la realtà ancora incerta.Mentre la maggioranza degli stakeholder di questo comparto ha registrato una crescita per il 2019, la situazione nel 2020 è molto varia a causa dell'emergenza sanitaria, come mostrato nel rapporto di ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 21 settembre 2020) Il mercato europeo degli, ossia i videogame giocati in squadre o singolarmente a livello competitivo all'interno di campionati o tornei, continua a evolvere, rivendicando il ruolo di nuovo strumento di intrattenimento per un pubblico sempre; ampio. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale dedicato a Let's.Dopo anni consecutivi di, il settore avrebbe dovuto superare il miliardo di dollari di ricavi globali per la prima volta nel, ma le attuali dinamiche economiche rendono la realtà ancora incerta.Mentre la maggioranza degli stakeholder di questo comparto ha registrato unaper il 2019, la situazione nelè molto varia a causa dell'emergenza sanitaria, come mostrato nel rapporto di ...

