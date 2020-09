Elezioni Toscana | Ceccardi si complimenta con Giani

you_trend : ?? Riepilogo risultati elezioni #regionali e #referendum Referendum: Sì ? Puglia: Emiliano (CSX) ? Veneto: Zaia (CD… - Agenzia_Ansa : ??DIRETTA REGIONALI| TOSCANA (proiezioni) - @EugenioGiani (centrosinistra) 46,5% - @SusannaCeccardi (centrodestra)… - Agenzia_Ansa : ?? LO SPOGLIO IN DIRETTA Regionali - primo #Exitpoll del consorzio Opinio Italia per la Rai VENETO: @zaiapresidente… - Msheed20 : RT @ilPentasport: Elezioni Regionali: Giani verso il successo con il 47,7% delle preferenze contro il 41,2% raccolto da Ceccardi Le prime d… - GeaPetrini : ?? Nuovo Podcast! 'I risultati delle elezioni: tutto in 7 minuti' su @Spreaker #campania #deluca #elezioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Toscana

I primi exit poll per le regionali vedono il centrodestra in vantaggio in Veneto, Liguria e Marche. La Campania resta a De Luca (centrosinistra) Urne chiuse e prime proiezioni per l'election day. Per ...Secondo le prime proiezioni il centrosinistra sembra prevalere sulla Lega in Toscana mentre in Puglia il derby Emiliano-Fitto si gioca sul filo – II Veneto trionfo di Zaia ma bisogna vedere se il Gove ...Resi noti gli exit poll in Campania per le Regionali diffusi da Mediaset. Per il centrosinistra De Luca 54-58%, in vantaggio su Caldoro 23-27%, candidato del centrodestra. In base agli exit poll Tecné ...