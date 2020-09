Ecco tornare i Barbapapà in un reboot firmato dai loro «fratelli»

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 21 settembre 2020) Barbapapà - One Big Happy Family “arrivare i Barbapapà“, cantavano Claudio Lippi e Orietta Berti nella sigla della seconda storica stagione del famoso cartoon, che debuttò negli anni ‘70 per essere replicato senza sosta fino ai giorni nostri dai vari Rai Yoyo e DeA Junior. Oggi, parafrasando il titolo della canzone,li ri, a quarant’anni di distanza, con ilBarbapapà – One Big Happy Family. Cinquantadue nuovi episodi, trasmessi in Francia da TF1 lo scorso anno e pronti a debuttare su Nick Jr (canale prescolare di ViacomCBS Networks Italia, in onda su Sky 603) il 21 settembre alle 17:30, per tenere compagnia ai più piccoli dal lunedì al venerdì. Un’operazione nostalgia notevole e resa ancor più sentimentale ...