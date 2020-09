Detergente intimo: quale scegliere in situazioni a rischio (Di lunedì 21 settembre 2020) Nella scelta del Detergente intimo, i consigli della migliore amica potrebbero non bastare. Questo perché ogni donna è unica, così come lo sono le sue giornate. C’è chi viaggia per lavoro, chi fa sport, chi trascorre gran parte della giornata fuori ed utilizza perciò con frequenza i bagni pubblici. sfoglia la gallery In situazioni a rischio Tutte situazioni che espongono la donna ad un più alto rischio di contatto batterico. In alcune occasioni ... Leggi su iodonna (Di lunedì 21 settembre 2020) Nella scelta del, i consigli della migliore amica potrebbero non bastare. Questo perché ogni donna è unica, così come lo sono le sue giornate. C’è chi viaggia per lavoro, chi fa sport, chi trascorre gran parte della giornata fuori ed utilizza perciò con frequenza i bagni pubblici. sfoglia la gallery InTutteche espongono la donna ad un più altodi contatto batterico. In alcune occasioni ...

Detergente intimo: quale scegliere in situazioni a rischio

Il Vero e Falso dell'igiene intima femminile

Un’abitudine ricorrente è quella di utilizzare un sapone generico anche per le parti intime. In Italia, solo una donna su due utilizza il detergente intimo in modo corretto e continuativo, portandolo ...

I bisogni legati all’igiene intima: quali sono?

Le donne non sono tutte uguali. Ecco perché la scelta del detergente intimo deve essere adeguata alle proprie caratteristiche. I consigli in caso di mucose sensibili Ogni donna racchiude un suo mondo, ...

Detergenti intimi post-parto: quale scegliere e a cosa fare attenzione

L’igiene personale è importante sempre, ma assume un ruolo importantissimo dopo la nascita del proprio bimbo. Quali sono i detergenti intimi post-parto che conviene usare? Ce ne sono di specifici o ba ...

