Concorso Comune Venezia, 85 Agenti di Polizia Locale: sì alla preselezione, il 2 ottobre la data (Di lunedì 21 settembre 2020) Nel mese di agosto è stato indetto un nuovo Concorso Comune Venezia per 85 Agenti di Polizia Locale, da inserire in categoria C1 con contratto di formazione e lavoro della durata di un anno. La preselettiva verrà effettuata. L’ultima comunicazione pubblicata sul sito dell’Ente sancisce lo svolgimento della prova preliminare. Un ulteriore avviso con la data, gli orari e la sede di convocazione verrà reso noto il 2 ottobre. Lo stipendio annuo è pari a 20.344,07 €, con tredicesima mensilità, eventuali assegni familiari e trattenute. Di seguito un riassunto con le principali informazioni su: i requisiti di accesso, le modalità di invio della domanda e le prove che dovranno affrontare i ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 21 settembre 2020) Nel mese di agosto è stato indetto un nuovoper 85di, da inserire in categoria C1 con contratto di formazione e lavoro della durata di un anno. La preselettiva verrà effettuata. L’ultima comunicazione pubblicata sul sito dell’Ente sancisce lo svolgimento della prova preliminare. Un ulteriore avviso con la, gli orari e la sede di convocazione verrà reso noto il 2. Lo stipendio annuo è pari a 20.344,07 €, con tredicesima mensilità, eventuali assegni familiari e trattenute. Di seguito un riassunto con le principali informazioni su: i requisiti di accesso, le modalità di invio della domanda e le prove che dovranno affrontare i ...

