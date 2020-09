Ballando con le Stelle, forfait improvviso: operazione d’urgenza (Di lunedì 21 settembre 2020) A rischio la coppia Isoardi Todaro – operazione d’urgenza per il partecipante che rischia la permanenza nel programma. Pochi giorni dopo la prima puntata della nuova stagione il clamoroso forfait. È stato il grande protagonista, in questo avvio di trasmissione, di Ballando con le Stelle. Assieme alla Isoardi Raimondo Todaro ha riempito le pagine dei … Questo articolo Ballando con le Stelle, forfait improvviso: operazione d’urgenza è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 21 settembre 2020) A rischio la coppia Isoardi Todaro –d’urgenza per il partecipante che rischia la permanenza nel programma. Pochi giorni dopo la prima puntata della nuova stagione il clamoroso. È stato il grande protagonista, in questo avvio di trasmissione, dicon le. Assieme alla Isoardi Raimondo Todaro ha riempito le pagine dei … Questo articolocon led’urgenza è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

