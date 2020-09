Anticipazioni Una vita – 22 settembre – Un bacio improvviso

(Di lunedì 21 settembre 2020) Unaritorna nel pomeriggio di Canale 5 del 222020 e ci regalerà una nuova puntata appassionata. Soprattutto per un certoche i sostenitori della coppia Felice e Genoveva stanno attendendo ormai da tempo. Ebbene sì, ci sarà un avvicinamento fra i due ma anche qualcosa di più. Ledi Unaci rivelano infatti che qualcuno spierà i due innamorati. Di chi si tratta? Forse del perfido Alfredo, sempre dietro l’angolo e pronto a sferrare il suo attacco nei confronti della moglie? Nelle precedenti puntate La settimana scorsa abbiamo assistito al processo che ha messo sulla gogna il povero Liberto. La Dicenta infatti lo ha accusato di violenta e ora il marito di Rosina rischia davvero grosso. Su richiesta di Felipe, Genoveva ha ...

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 19 settembre confermano che non c’è pace per Gemma Galgani. La dama ha ricevuto un nuovo 2 di picche. Gemma Galgani ( Screen dal video) Se pensavate che questa n ...Le anticipazioni tedesche di Tempesta d’Amore ci svelano che presto assisteremo alla fine di una love-story che molti avevano creduto eterna. Stiamo parlando della relazione tra Linda ed André, che se ...Sabato 19 settembre, una nuova puntata di “Uomini e Donne” è stata registrata e grazie alle talpine de “Ilvicolodellenews” è possibile conoscere in anteprima quanto è accaduto. Ovviamente si è partiti ...