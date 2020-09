Studente positivo in un liceo della Capitale: classe in quarantena, al via la didattica a distanza (Di domenica 20 settembre 2020) E’ risultato positivo al Coronavirus uno Studente del liceo Scientifico Augusto Righi di Roma. A darne la notizia con un comunicato sul sito ufficiale dell’Istituto la dirigente Monica Galloni. “A seguito della segnalazione della presenza di uno Studente del liceo risultato positivo al Coronavirus, sono state attivate tutte le procedure previste dai protocolli: sono stati comunicati alla ASL ROMA 1 e in particolare al medico assegnato al nostro distretto, i nomi e i riferimenti degli studenti della classe interessata, delle loro famiglie e dei docenti del consiglio di classe. La ASL, ripetutamente sentita, contatterà gli studenti, le loro famiglie e i docenti per definire ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 settembre 2020) E’ risultatoal Coronavirus unodelScientifico Augusto Righi di Roma. A darne la notizia con un comunicato sul sito ufficiale dell’Istituto la dirigente Monica Galloni. “A seguitosegnalazionepresenza di unodelrisultatoal Coronavirus, sono state attivate tutte le procedure previste dai protocolli: sono stati comunicati alla ASL ROMA 1 e in particolare al medico assegnato al nostro distretto, i nomi e i riferimenti degli studentiinteressata, delle loro famiglie e dei docenti del consiglio di. La ASL, ripetutamente sentita, contatterà gli studenti, le loro famiglie e i docenti per definire ...

LaStampa : Negli istituti del Piemonte e del Vercellese si sta verificando ciò che tutti ipotizzavano nei giorni precedenti al… - CorriereCitta : Studente positivo in un liceo della Capitale: classe in quarantena, al via la didattica a distanza - sulsitodisimone : Studente positivo al liceo Righi di Roma, classe in quarantena - rep_roma : Coronavirus Roma, positivo uno studente del liceo Righi: classe in quarantena [aggiornamento delle 10:57] - Miti_Vigliero : Liceo Righi di Roma: studente positivo, classe in quarantena -

Ultime Notizie dalla rete : Studente positivo Liceo Fanti coronavirus, studente positivo. E' il sesto, oltre cento in isolamento il Resto del Carlino Virus Roma, studente positivo al liceo Righi, classe in quarantena

Uno studente del liceo scientifico «Augusto Righi» di via Campania a Roma è risultato positivo al testo anti Covid-19. Sono scattate immediatamente le procedure previste in questi casi, a partire dall ...

Bimbo positivo all'asilo di Cimadolmo, altre due classi in quarantena

Il mancato rispetto delle norme di separazione fra le classi di una scuola materna ha comportato la necessità di ricorrere alla stessa misura precauzionale per altre due classi. Aktri 65 in quarantena ...

Addio al geologo Lucio Toniutti, insegnava Scienze al Malignani

Aveva 67 anni, era originario di Cividale e abitava a Trieste. Lunedì i funerali. Il preside: «Docente scrupoloso e appassionato, sapeva coinvolgere i ragazzi» UDINE. Mondo della scuola in lutto per l ...

Uno studente del liceo scientifico «Augusto Righi» di via Campania a Roma è risultato positivo al testo anti Covid-19. Sono scattate immediatamente le procedure previste in questi casi, a partire dall ...Il mancato rispetto delle norme di separazione fra le classi di una scuola materna ha comportato la necessità di ricorrere alla stessa misura precauzionale per altre due classi. Aktri 65 in quarantena ...Aveva 67 anni, era originario di Cividale e abitava a Trieste. Lunedì i funerali. Il preside: «Docente scrupoloso e appassionato, sapeva coinvolgere i ragazzi» UDINE. Mondo della scuola in lutto per l ...