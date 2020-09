Sassuolo-Cagliari, i convocati di De Zerbi: out Boga (Di domenica 20 settembre 2020) Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha diramato i giocatori convocati per la sfida contro il Cagliari in programma oggi alle ore 18 al Mapei Stadium. Di seguito l’elenco completo: Portieri: Consigli, Pegolo, Turati. Difensori: Marlon, Ayhan, Rogerio, Muldur, Chiriches, Toljan, Ferrari, Kyriakopoulos. Centrocampisti: Djuricic, Obiang, Traore, Ghion, Bourabia, Locatelli. Attaccanti: Caputo, Ricci, Berardi, Haraslin, Defrel. Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) Roberto De, tecnico del, ha diramato i giocatoriper la sfida contro ilin programma oggi alle ore 18 al Mapei Stadium. Di seguito l’elenco completo: Portieri: Consigli, Pegolo, Turati. Difensori: Marlon, Ayhan, Rogerio, Muldur, Chiriches, Toljan, Ferrari, Kyriakopoulos. Centrocampisti: Djuricic, Obiang, Traore, Ghion, Bourabia, Locatelli. Attaccanti: Caputo, Ricci, Berardi, Haraslin, Defrel.

