Roma, Fonseca disperato: "Ci serva una punta! Ed il ritorno di Smalling, lo voglio qui!" (Di domenica 20 settembre 2020) Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha commentato il pareggio contro l'Hellas Verona ai microfoni di DAZN: "Non possiamo dire che con Dzeko non sia diverso. Leggi su tuttonapoli (Di domenica 20 settembre 2020) Il tecnico dellaPauloha commentato il pareggio contro l'Hellas Verona ai microfoni di DAZN: "Non possiamo dire che con Dzeko non sia diverso.

SkySport : Verona-Roma, Fonseca: 'Dzeko? Ho voluto preservarlo, ci serve un altro attaccante' - GoalItalia : Roma vicinissima a Milik, ma Dzeko potrebbe restare ???? Fonseca è pronto a cambiare modulo ?? - tuttonapoli : Roma, Fonseca disperato: 'Ci serva una punta! Ed il ritorno di Smalling, lo voglio qui!' - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Dzeko in panchina per 90', #Fonseca: 'Volevo preservarlo. Con quale maglia giocherà #Roma-#Juve? Vedremo...' - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Dzeko non c'è già più, #Fonseca gioca con i dadi per mettere in campo la #Roma. Sicuri che basti #Milik? #VeronaRoma https:/… -