Mario Mandzukic sempre più vicino alla Lokomotiv Mosca (Di domenica 20 settembre 2020) Un futuro in Russia per Mario Mandzukic? Sembrerebbe proprio di sì. Dopo l’indiscrezione lanciata qualche giorno fa dal portale russo Championat, le voci si fanno sempre più insistenti. L’ex Juventus, svincolato dopo aver rescisso il contratto con il club qatariota Al-Duhail, sarebbe vicinissimo alla Lokomotiv Mosca, che ha da poco ceduto il suo gioiellino, Aleksej Miranchuk, all’Atalanta. Secondo la Gazzetta dello Sport, il croato andrebbe a guadagnare 4 milioni netti a stagione. Foto: Twitter personale L'articolo Mario Mandzukic sempre più vicino alla Lokomotiv Mosca proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 20 settembre 2020) Un futuro in Russia per? Sembrerebbe proprio di sì. Dopo l’indiscrezione lanciata qualche giorno fa dal portale russo Championat, le voci si fannopiù insistenti. L’ex Juventus, svincolato dopo aver rescisso il contratto con il club qatariota Al-Duhail, sarebbe vicinissimo, che ha da poco ceduto il suo gioiellino, Aleksej Miranchuk, all’Atalanta. Secondo la Gazzetta dello Sport, il croato andrebbe a guadagnare 4 milioni netti a stagione. Foto: Twitter personale L'articolopiùproviene da Alfredo Pedullà.

Onestidal2007 : Ora stiamo rasentando il ridicolo #Dzeko #Juventus Facciamo fuori due veri campioni #higuain e #mandzukic gratis e… - CarloMarroccell : @FabioCasalucci @_Morik92_ Magari una società che si comporta come con Mario Mandzukic, giusto? O come con higuain... - AllSportsPy : !FINAL!: Fiorentina 1 - Torino 0. #SerieA????. Fecha 1. EL GOL??: G. Castrovilli????. Primer gol?? de la #SerieA????: 2… - AntoDamiano1996 : E mica noi ci comportiamo come fece una certa società nei confronti di Alessandro Del Piero, un monumento del calci… - barison_andrea : Gobbi che vengono a rompere il cazzo a noi, dimenticandosi di come hanno trattato, solo un anno fa, il loro Mario M… -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Mandzukic Mario Mandzukic sempre più vicino alla Lokomotiv Mosca alfredopedulla.com Mercato: Roma su Mandzukic, Leicester su Under, Inter su Thomas, Milan su Chiesa

14/09/2020 - Dopo aver sondato Izzo del Torino, valutato dai granata 20 milioni di euro (i due club sono lontani sulla formula del prestito), i giallorossi stanno pensando a Mario Mandzukic, ex Juve e ...

I migliori 10 svincolati sul mercato, da Cavani a Callejon

L'emergenza Coronavirus ha portato allo spostamento di campionati e coppe per tutta l'estate e la campagna trasferimenti è stata spostata alla fine dell'estate ma quella che si chiuderà il prossimo 5 ...

Mandzukic Fenerbahçe, il club turco smentisce interessamento

MANDZUKIC FENERBAHÇE – Niente Fenerbahce per Mario Mandzukic. L’ex Juve, svincolato di lusso, era stato accostato nelle ultime ore al club turco, bisognoso di trovare il sostituto di Muriqi passato al ...

14/09/2020 - Dopo aver sondato Izzo del Torino, valutato dai granata 20 milioni di euro (i due club sono lontani sulla formula del prestito), i giallorossi stanno pensando a Mario Mandzukic, ex Juve e ...L'emergenza Coronavirus ha portato allo spostamento di campionati e coppe per tutta l'estate e la campagna trasferimenti è stata spostata alla fine dell'estate ma quella che si chiuderà il prossimo 5 ...MANDZUKIC FENERBAHÇE – Niente Fenerbahce per Mario Mandzukic. L’ex Juve, svincolato di lusso, era stato accostato nelle ultime ore al club turco, bisognoso di trovare il sostituto di Muriqi passato al ...