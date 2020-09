Juventus-Sampdoria, Osti: “Candreva ci piace, sarà a lui a scegliere” (Di domenica 20 settembre 2020) “Keita Balde? Stiamo aspettando di definire l’operazione. Arriverà nella prossima settimana, anche se non so il giorno. Candreva è un calciatore che ci piace, ma non solo a noi. Sarà il ragazzo a scegliere la destinazione. Noi restiamo in attesa”. Queste le dichiarazioni di Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria nel pre partita di Juventus-Sampdoria, match della prima giornata di Serie A, a proposito delle prossime mosse di mercato dei blucerchiati. Poi sull’esclusione di Quagliarella dall’undici titolare: “Ranieri fa le sue scelte, ha deciso di lasciare fuori Fabio perché ha preferito maggiore densità a centrocampo. Vogliamo coprire più spazi possibile. Ma non c’è nessun problema perché nel corso ... Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) “Keita Balde? Stiamo aspettando di definire l’operazione. Arriverà nella prossima settimana, anche se non so il giorno. Candreva è un calciatore che ci, ma non solo a noi. Sarà il ragazzo a scegliere la destinazione. Noi restiamo in attesa”. Queste le dichiarazioni di Carlo, direttore sportivo dellanel pre partita di, match della prima giornata di Serie A, a proposito delle prossime mosse di mercato dei blucerchiati. Poi sull’esclusione di Quagliarella dall’undici titolare: “Ranieri fa le sue scelte, ha deciso di lasciare fuori Fabio perché ha preferito maggiore densità a centrocampo. Vogliamo coprire più spazi possibile. Ma non c’è nessun problema perché nel corso ...

