Internazionali d’Italia | Halep | “Sarà la mia terza finale | è una buona occasione”

Leggi su sportface

(Di domenica 20 settembre 2020) Simonaha parlato in conferenza stampa dopo aver vinto la semidegliBNL d’Italia 2020. “È stato bello vedere le persone sugli spalti, anche se oggi non mi sostenevano affatto” ha commentato sorridendo la tennista romena in merito al ritorno del pubblico, seppur limitato, per gli ultimi match del Foro Italico, “Erano per la Muguruza, ma l’ho capito. Ero comunque felice di vederli e ho sentito l’energia“.affronterà la suanegli ultimi quattro anni e cercherà di invertire il trend delle ultime due, in cui è stata sconfitta sempre dall’ucraina Svitolina, quest’anno eliminata ai quarti. “Sarà la miae ...