HIGHLIGHTS Juventus – Sampdoria – L’esordio di bianconeri e blucerchiati VIDEO

(Di domenica 20 settembre 2020) Esordisce in Serie A anche la nuovadi Andrea Pirlo che sfida ladi Claudio Ranieri, formazione già decisamente rodata. Isono nel mezzo di una sorta di mini rivoluzione di mercato, visto che stanno aspettando l’arrivo di un centravanti che dovrebbe essere Edin Dzeko, anche se le ultime notizie sul fronte Milik-Roma non sono positive. Il primo goal deidel campionato è siglato da Kulusevski. A breve saranno disponibili glicompleti.– L’esordio diGiornal.it.

juventusfc : Domenica... con gol! ???? Gli HIGHLIGHTS di #JuveNovara sono qui: - supergobboo : U19 Femminile | Juventus-Roma 1-2 Highlights finale scudetto. - FCatarella13 : RT @juventusfc: Domenica... con gol! ???? Gli HIGHLIGHTS di #JuveNovara sono qui: - GloireKabaki : RT @juventusfc: Domenica... con gol! ???? Gli HIGHLIGHTS di #JuveNovara sono qui: - Cucciolina96251 : RT @juventusfc: Domenica... con gol! ???? Gli HIGHLIGHTS di #JuveNovara sono qui: -

Ultime Notizie dalla rete : HIGHLIGHTS Juventus

Gol e azioni salienti del match tra Juve e Sampdoria, valido per la 1ª giornata di Serie A 2020/21.Gol e azioni salienti della sfida valida per la 1a giornata di Serie A 2020/21: gli highlights di Juventus Sampdoria La Sampdoria fa visita all’Allianz Stadium di Torino per affrontare la Juventus nel ...All’Allianz Stadium, prima giornata di Serie A 2020/21 tra Juventus e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live La Sampdoria fa visita all’Allianz Stadium di Torino per affrontare la Juv ...