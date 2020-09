Giuntoli: "Milik? La trattativa con la Roma non è ancora andata a buon fine" (Di domenica 20 settembre 2020) è giallo sull'affare che porterebbe Milik alla Roma e Dzeko alla Juventus, l'operazione a effetto domino ancora non si è sbloccata e i due attaccanti aspettano di conoscere il loro destino. Il Napoli ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 20 settembre 2020); giallo sull'affare che porterebbeallae Dzeko alla Juventus, l'operazione a effetto dominonon si; sbloccata e i due attaccanti aspettano di conoscere il loro destino. Il Napoli ...

annatrieste : Uà Giuntoli ha detto che la trattativa con la Roma per Milik non è andata a buon fine con lo stesso stato d'animo d… - DiMarzio : #Napoli-#Roma, le parole di #Giuntoli sulla trattativa per #Milik - mirkocalemme : +++ #Milik ha accettato la #Roma!!! Per definire l'affare mancano le pratiche da gestire tra il polacco e il… - rivistalaroma : #Giuntoli (DS Napoli) '#Milik? Abbiamo una trattativa con la Roma che non è ancora andata a buon fine' <Rivista LA… - CalcioWeb : #Napoli, #Giuntoli esce allo scoperto sulla questione #Milik-#Roma: 'Ecco come stanno le cose' - -