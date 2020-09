Elezioni 2020, questo voto può segnare una svolta (Di domenica 20 settembre 2020) Sei leader, un presidente del Consiglio , sette aspiranti governatori su cui aleggia il vero grande fantasma di questo importantissimo turno elettorale , il Covid. Importante per le regioni che vanno ... Leggi su quotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) Sei leader, un presidente del Consiglio , sette aspiranti governatori su cui aleggia il vero grande fantasma diimportantissimo turno elettorale , il Covid. Importante per le regioni che vanno ...

