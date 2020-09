ZZiliani : Splendido articolo. E ricordiamo tutti quando la notte di Atletico-Juventus 2-0 Ilaria D'Amico (Sky) gli si rivolse… - juventusfc : Come allo stadio, ma a casa tua ?? Fai sentire il tuo tifo anche da casa ?? Non perdere l'offerta che ti abbiamo ded… - SkySport : Juventus, ufficiale la risoluzione con Higuain: minusvalenza da 18.3 milioni di euro - sscalcionapoli1 : Ds Juventus a Sky: “Dzeko? Serve una punta, ma sereni: mancano 15 giorni” #calciomercato - rahal_86 : RT @SkySport: Inizia Juventus-Sampdoria: segui il LIVE ? #JuveSamp Su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A ? #SkySerieA #SkySport https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Sky

Andrea Pirlo mischia subito le carte, complice qualche assenza di troppo. Sulla fascia sinistra c'è posto per Frabotta, mentre a destra gioca Danilo in quella che dovrebbe essere una difesa a quattro.Luis Suarez non sbarcherà nuovamente in Italia dopo l’esame d’italiano sostenuto nei giorni scorsi a Perugia: Paratici svela i motivi del mancato arrivo Suarez, 33 anni ()Luis Suarez non sarà l’attacc ...(ANSA) - ROMA, 20 SET - "Non c'è una situazione Dzeko ma relativa all'attaccante per la Juventus. Abbiamo bisogno dell'attaccante, sappiamo cosa vogliamo, lavoriamo con serenità e calma. Mancano 15 gi ...