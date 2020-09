Domenica In, Mara Venier senza freni con Pierfrancesco Favino: “Io ti amo, ti aspetto da anni” (Di domenica 20 settembre 2020) Mara Venier senza freni a Domenica In. La spumeggiante conduttrice non ha nascosto l’entusiasmo per uno degli ospiti della puntata del 20 settembre. Di chi si tratta? Di Pierfrancesco Favino. L’attore, fresco vincitore della Coppa Volpi come migliore attore alla Mostra del Cinema di Venezia per la sua interpretazione in Padrenostro, è stato ospite del salotto di Rai1, per la gioia della padrona di casa. “Non mi sembra vero, ti aspetto da anni. Mi voglio allargare, sei il mio attore preferito: io ti amo!”, ha urlato Mara Venier appena lui ha fatto il suo ingresso in studio. E poi, rivolgendosi alla moglie dell’attore, Anna Ferzetti, ha aggiunto: “Anna, scusami però glielo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020)In. La spumeggiante conduttrice non ha nascosto l’entusiasmo per uno degli ospiti della puntata del 20 settembre. Di chi si tratta? Di. L’attore, fresco vincitore della Coppa Volpi come migliore attore alla Mostra del Cinema di Venezia per la sua interpretazione in Padrenostro, è stato ospite del salotto di Rai1, per la gioia della padrona di casa. “Non mi sembra vero, tida anni. Mi voglio allargare, sei il mio attore preferito: io ti amo!”, ha urlatoappena lui ha fatto il suo ingresso in studio. E poi, rivolgendosi alla moglie dell’attore, Anna Ferzetti, ha aggiunto: “Anna, scusami però glielo ...

