(Di domenica 20 settembre 2020) Potrebbe trasformarsi in un boomerang social il tweet deldelAurelio De, a favore di Deper le regionali in Campania: "Cari Campani, ilsostiene la ...

Today_it : L'endorsement a seggi aperti di De Laurentiis per De Luca - lucip1985 : ?? Il Mattino Mobile: De Laurentiis, endorsement social: «Votate De Luca, è lui il migliore» Cacchio...hai capito ?? - globalistIT : De Laurentiis e l'endorsement a De Luca: polemica sul presidente del Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis endorsement

“Cari Campani, il Napoli sostiene la candidatura di De Luca per il secondo quinquennio di presidenza della Campania. Oggi e’ l’unico politico che puo’ risollevare le sorti della Regione a livello nazi ...Un endorsement significativo nel giorno del voto. Aurelio De Laurentiis, già nel recente passato, aveva criticato il candidato del Centrodestra alla Regione Campania Stefano Caldoro, facendo capire di ...Potrebbe trasformarsi in un boomerang social il tweet del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, a favore di De Luca per le regionali in Campania: "Cari Campani, il Napoli sostiene la candidatur ...