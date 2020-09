Bimba di 2 anni non fa pipì nel vasino: patrigno la uccide di botte con 60 colpi (Di domenica 20 settembre 2020) Una bambina di due anni è stata brutalmente uccisa dal nuovo compagno della madre. Un uomo violento che aveva già molestato la piccola. la piccola uccisa enel riquadro il patrignoL’ultima occasione per scatenare la sua furia omicida è stata la pipì nel vasino. Una Bimba di due anni non riusciva a farla, e lui ha pensato di ucciderla, picchiandola selvaggiamente. I medici hanno contato ben 60 colpi tra pugni, schiaffi e calci, inferti sul povero corpicino della bambina che poi è morta per i gravi traumi subìti. Non era la prima volta che il mostro che la madre di Knesnia Dubrovina, aveva scelto di amare e di portare a casa, usava violenza sulla Bimba. Il patrigno della ... Leggi su chenews (Di domenica 20 settembre 2020) Una bambina di dueè stata brutalmente uccisa dal nuovo compagno della madre. Un uomo violento che aveva già molestato la piccola. la piccola uccisa enel riquadro ilL’ultima occasione per scatenare la sua furia omicida è stata la pipì nel. Unadi duenon riusciva a farla, e lui ha pensato dirla, picchiandola selvaggiamente. I medici hanno contato ben 60tra pugni, schiaffi e calci, inferti sul povero corpicino della bambina che poi è morta per i gravi traumi subìti. Non era la prima volta che il mostro che la madre di Knesnia Dubrovina, aveva scelto di amare e di portare a casa, usava violenza sulla. Ildella ...

