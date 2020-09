Vasto incendio ad Aviano: “State in case e chiudete le finestre” (Di sabato 19 settembre 2020) Vasto incendio ad Aviano, in Friuli Venezia Giulia. “Il Comune di Aviano raccomanda a tutte le famiglie che vivono nella zona di Aviano di rimanere a casa e chiudere le finestre. C ‘è una risposta ad un incendio nella zona di raccolta dei rifiuti”, si legge in un post su Facebook della base aerea di Aviano.L'articolo Vasto incendio ad Aviano: “State in case e chiudete le finestre” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 19 settembre 2020)ad, in Friuli Venezia Giulia. “Il Comune diraccomanda a tutte le famiglie che vivono nella zona didi rimanere a casa e chiudere le finestre. C ‘è una risposta ad unnella zona di raccolta dei rifiuti”, si legge in un post su Facebook della base aerea di.L'articoload: “State inle finestre” Meteo Web.

emergenzavvf : ?? #Ancona, vasto #incendio divampato alle 00:30 nella zona del porto, interessati diversi capannoni di cantieristic… - SkyTG24 : Un vasto incendio è divampato, per causa ancora in corso di accertamento, nella zona portuale di #Ancona. Il Comune… - nzingaretti : Siamo con il cuore ad #Ancona che sta fronteggiando un vasto incendio nel porto. Per fortuna non piangiamo vittime.… - IlFriuli : Vasto incendio alla Snua di Aviano. Il fumo causato dalla combustione è visibile a chilometri di distanza. In azion… - alcinx : RT @ArpaMarche: #Incendio #Ancona Sul sito @arpamarche l'aggiornamento con le ultime informazioni disponibili sulla qualità dell'#aria. Si… -