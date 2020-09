Usare sostituzione testo su iPhone per velocizzare la scrittura

giorgiapattini : La prof che ci sta facendo sostituzione ci sta facendo usare il telefono la adorooo - samzoia : @Devosceglierlo @scottecs no ma scusa, quante volte ti capita di dover usare il telefono senza toccarlo, ma guardan… -

Ultime Notizie dalla rete : Usare sostituzione

Corse di Moto

New York, 19 set 00:14 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha espresso ulteriore insoddisfazione nei confronti del direttore dell'Fbi, Christopher Wray, per la testimonia ...Pochi minuti dopo l’annuncio delle morte di Ruth Bader Ginsuburg e la Corte Suprema Usa è diventata il centro dello scontro politico americano. Se infatti i democratici fin da subito hanno ricordato c ...La sfida su Taipei si alza di livello. Gli arresti in Mongolia interna creano qualche protesta a Ulan Bator, ma la cooperazione tra i due governi si intensifica USA-CINA, SI ALZA IL LIVELLO DELLE TENS ...