Tornano le PIOGGE: meteo autunnale alle porte (Di sabato 19 settembre 2020) I primi di settembre, quando ci fu l’esordio dell’autunno meteorologico, eravamo alle prese con un cambiamento che alla fin fine si è rivelato l’ennesimo fuoco di paglia. Ora che la stagione autunnale sta per esordire anche astronomicamente, le condizioni meteo stanno per mutare. Il peggioramento sta arrivando da ovest, ma più che un vero e proprio peggioramento dobbiamo definirlo un processo erosivo della cupola anticiclonica provocato dall’aria umida instabile oceanica. Tale massa d’aria è direttamente associabile alla tempesta extra tropicale piombata in Portogallo, poi sulla Spagna, laddove è stato registrato un severo peggioramento del tempo. Si prospetta una settimana vivace dal punto di vista delle precipitazioni. L’azione ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 19 settembre 2020) I primi di settembre, quando ci fu l’esordio dell’autunnorologico, eravamoprese con un cambiamento che alla fin fine si è rivelato l’ennesimo fuoco di paglia. Ora che la stagionesta per esordire anche astronomicamente, le condizionistanno per mutare. Il peggioramento sta arrivando da ovest, ma più che un vero e proprio peggioramento dobbiamo definirlo un processo erosivo della cupola anticiclonica provocato dall’aria umida instabile oceanica. Tale massa d’aria è direttamente associabile alla tempesta extra tropicale piombata in Portogallo, poi sulla Spagna, laddove è stato registrato un severo peggioramento del tempo. Si prospetta una settimana vivace dal punto di vista delle precipitazioni. L’azione ...

