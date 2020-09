Stella Pecollo: “Mi amo così come sono” (Di sabato 19 settembre 2020) L'attrice e performer Stella Pecollo, che da anni porta avanti la sua battaglia al body shaming, era in giuria al Figari Film Festival che si è appena concluso, nella sezione Scarpette Rosse dedicata al cinema al femminile. A 21 anni ha lasciato la vita della provincia piemontese per trasferirsi a Milano. Ci è rimasta due anni e mezzo prima di partire per Roma e poi per Londra. Nella capitale inglese ha ritrovato se stessa e imparato a "fregarsene del giudizio altrui"; è stata la sua rinascita, l'inizio di un percorso che ha portato Stella Pecollo, 34 anni e gli occhi che sorridono sempre, a diventare ballerina di burlesque, attrice di musical, cinema e tv e autrice di un libro "Io sono bella", in cui racconta con piglio ironico la liberazione dai pregiudizi sui chili di troppo e ... Leggi su movieplayer (Di sabato 19 settembre 2020) L'attrice e performer, che da anni porta avanti la sua battaglia al body shaming, era in giuria al Figari Film Festival che si è appena concluso, nella sezione Scarpette Rosse dedicata al cinema al femminile. A 21 anni ha lasciato la vita della provincia piemontese per trasferirsi a Milano. Ci è rimasta due anni e mezzo prima di partire per Roma e poi per Londra. Nella capitale inglese ha ritrovato se stessa e imparato a "fregarsene del giudizio altrui"; è stata la sua rinascita, l'inizio di un percorso che ha portato, 34 anni e gli occhi che sorridono sempre, a diventare ballerina di burlesque, attrice di musical, cinema e tv e autrice di un libro "Io sono bella", in cui racconta con piglio ironico la liberazione dai pregiudizi sui chili di troppo e ...

OLBIA – Attrice di cinema, teatro e serie tv, scrittrice e autrice del libro Io sono bella. La leggerezza non è questione di peso. La carriera di Stella Pecollo si divide tra la recitazione, il burles ...

«Il cinema, le serie e la mia lotta da attrice protagonista». La nostra intervista a Stella Pecollo, giurata per la sezione Scarpette Rosse del Figari Film Fest, che si sta svolgendo insieme all’Olbia ...

Olbia, 12 settembre 2020 – La città di Olbia è pronta per accogliere da oggi fino al 20 settembre attori del calibro di Giorgio Tirabassi, Carlo Sironi, Giorgio Pasotti, Jacopo Cullin, Michela Gira ...

