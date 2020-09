Roma, un altro autobus a fuoco: è il secondo a settembre (Di sabato 19 settembre 2020) Ieri pomeriggio un autobus dell’Atac ha preso fuoco a Roma. Si tratta del secondo incidente di questo tipo nel mese di settembre. Ieri pomeriggio, sul Grande Raccordo Anulare, nel tratto che va dalla Laurentina alla Pontina, un autobus ha preso fuoco. Il mezzo dell’Atac si trovava sulla corsia esterna quando le fiamme hanno cominciato a … L'articolo Roma, un altro autobus a fuoco: è il secondo a settembre è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 19 settembre 2020) Ieri pomeriggio undell’Atac ha preso. Si tratta delincidente di questo tipo nel mese di. Ieri pomeriggio, sul Grande Raccordo Anulare, nel tratto che va dalla Laurentina alla Pontina, unha preso. Il mezzo dell’Atac si trovava sulla corsia esterna quando le fiamme hanno cominciato a … L'articolo, un: è ilè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Roma altro Milik alla Roma, è fatta. Friedkin ora sogna un altro colpo Corriere dello Sport Moto: Emilia; Bagnaia show nelle terze libere,male Dovizioso

(ANSA) - ROMA, 19 SET - Show di Francesco Bagnaia sul circuito di Misano in occasione delle terze libere del motogp dell'Emilia Romagna in programma domani. Il giovanissimo pilota della Ducati ha stab ...

Calcio: Lecce, nel mirino Pobega e Bouah

(ANSA) - LECCE, 19 SET - Lecce molto attivo in chiave calciomercato. Secondo alcune indiscrezioni il responsabile dell'area tecnica Pantaleo Corvino sta seguendo con molto interesse due giovani calcia ...

PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Serie A, ti amo. Stadi, Parma e Sassuolo con mille tifosi"

L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con il campionato di Serie A che apre oggi i battenti. "Serie A ti amo" è il titolo che campeggia al centro dell'apertura odierna de ...

