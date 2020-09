Roma, Cristante: «Io difensore? Mi adatto. Proprietà sempre presente» (Di sabato 19 settembre 2020) Bryan Cristante ha parlato al termine del match pareggiato contro l’Hellas Verona: le dichiarazioni del centrocampista della Roma Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match pareggiato contro l’Hellas Verona. NUOVO RUOLO – «Non è compito mio scegliere gli acquisti della società ma io quando c’è bisogno do una mano e mi adatto. Anche se il difensore non è il mio ruolo. Tra qualche anno magari è più facile giocare più indietro. Per ora preferisco giocare più avanti. Devo migliorare in quella posizione ma c’è tempo. Il nostro è un gioco nel quale la palla passa molto dalla difesa, però vediamo in futuro il mio ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 settembre 2020) Bryanha parlato al termine del match pareggiato contro l’Hellas Verona: le dichiarazioni del centrocampista dellaBryan, centrocampista della, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match pareggiato contro l’Hellas Verona. NUOVO RUOLO – «Non è compito mio scegliere gli acquisti della società ma io quando c’è bisogno do una mano e mi. Anche se ilnon è il mio ruolo. Tra qualche anno magari è più facile giocare più indietro. Per ora preferisco giocare più avanti. Devo migliorare in quella posizione ma c’è tempo. Il nostro è un gioco nel quale la palla passa molto dalla difesa, però vediamo in futuro il mio ...

