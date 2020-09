Pinamonti torna all’Inter: le cifre del trasferimento e dell’ingaggio (Di sabato 19 settembre 2020) Ritorno all’Inter per Andrea Pinamonti Nella giornata di ieri l’Inter ha annunciato il ritorno in nerazzurro di Andrea Pinamonti dal Genoa. Il classe ’99 – come il suo numero di maglia – torna a Milano dopo diversi prestiti e lo fa per 8 milioni di euro più 12 di bonus facilmente raggiungibili. Il suo ingaggio non sarà di 3 milioni come volevano le voci circolate nei giorni scorsi, ma di 1,8 milioni di euro a stagione più bonus, a salire. Inoltre il suo ritorno a Milano rappresenta un buon vantaggio in ottica Champions League: essendo cresciuto nel vivaio nerazzurro non occuperò nessuno slot. L'articolo Pinamonti torna all’Inter: le cifre del trasferimento e dell’ingaggio proviene da ... Leggi su intermagazine (Di sabato 19 settembre 2020) Ritorno all’Inter per AndreaNella giornata di ieri l’Inter ha annunciato il ritorno in nerazzurro di Andreadal Genoa. Il classe ’99 – come il suo numero di maglia –a Milano dopo diversi prestiti e lo fa per 8 milioni di euro più 12 di bonus facilmente raggiungibili. Il suo ingaggio non sarà di 3 milioni come volevano le voci circolate nei giorni scorsi, ma di 1,8 milioni di euro a stagione più bonus, a salire. Inoltre il suo ritorno a Milano rappresenta un buon vantaggio in ottica Champions League: essendo cresciuto nel vivaio nerazzurro non occuperò nessuno slot. L'articoloall’Inter: ledele dell’ingaggio proviene da ...

