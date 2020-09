Parlamento Ue “Ricette urgenti contro carenza di farmaci”

Leggi su ildenaro

(Di sabato 19 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Assicurare gli approvvigionamenti nell’interesse del paziente, garantire l’accesso ai trattamenti medici per tutti i pazienti dell’UE e ripristinare l’indipendenza sanitaria europea”. E’ questo il diktat contenuto nella Risoluzione approvata dalEuropeo sulle “carenze di medicinali” che prende le mosse dal Rapporto approvato a metà luglio dalla commissione deleuropeo per l’Ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI). Nel mirino dei parlamentari europei le cause profonde del fenomeno ricorrente delle carenze di medicinali notoriamente aggravato dalla crisi sanitaria determinata dalla pandemia di Covid-19.“Ladi medicinali è una grave minaccia per il diritto alle cure mediche ...