Paolo Brosio non entra al GF Vip, Signorini: «Ha avuto problemi di salute, sta subendo alcuni accertamenti in ospedale»

Signorini - GF Vip 5 L'entrata di Paolo Brosio al Grande Fratello Vip è stata posticipata. Durante la puntata di ieri sera del reality di Canale 5 avrebbe dovuto varcare la porta rossa e aggiungersi agli altri 'vipponi'. Per problemi di salute, però, ciò non è accaduto. Ad annunciarlo è stato Alfonso Signorini in diretta: "Purtroppo il nostro Paolo questa sera non è qui con noi come previsto, l'ho sentito poche ore fa al telefono (…) Ha avuto alcuni problemi di salute e in questo momento sta subendo alcuni accertamenti in ospedale".

