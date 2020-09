Lo studente che esaltò gli assassini di Willy “la scimmia” non è di destra. Meloni: “Ora la sinistra si scusi” (Di sabato 19 settembre 2020) “Ricordate il profilo che scrisse frasi ignobili contro il povero Willy e che la sinistra tentò in tutti i modi di associare a Fratelli d’Italia? La Polizia Postale ha appurato che si trattava di un fake ed ha rintracciato il vigliacco che si nascondeva dietro il profilo falso, creato con l’unico fine di attaccare la destra. E ora chi ha dato vita a questa vergognosa polemica abbia la dignità almeno di chiedere scusa alla famiglia di Willy. Con la speranza che l’autore del post paghi le conseguenze per le sue schifose parole”. Sono durissime le parole di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, all’indomani dell’individuazione dell’uomo, un giovane toscano esperto di fake news che aveva provato a restare anonimo ma che alla fine la ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 19 settembre 2020) “Ricordate il profilo che scrisse frasi ignobili contro il poveroe che latentò in tutti i modi di associare a Fratelli d’Italia? La Polizia Postale ha appurato che si trattava di un fake ed ha rintracciato il vigliacco che si nascondeva dietro il profilo falso, creato con l’unico fine di attaccare la. E ora chi ha dato vita a questa vergognosa polemica abbia la dignità almeno di chiedere scusa alla famiglia di. Con la speranza che l’autore del post paghi le conseguenze per le sue schifose parole”. Sono durissime le parole di Giorgia, leader di Fratelli d’Italia, all’indomani dell’individuazione dell’uomo, un giovane toscano esperto di fake news che aveva provato a restare anonimo ma che alla fine la ...

davidealgebris : Avvocato con CV falso, che ha vinto cattedra in maniera non trasparente dice agli Studenti ' dovete imparare a fare… - GisGilbert : L'#Italia non si presta alla nascita di #imprese fatte da #giovani Nelle stesse #università si parte già con l’ide… - Minaa_1806 : RT @CaputaLuca: È stato identificato e denunciato l’autore del post che si congratulava e inneggiava i responsabili del pestaggio di Willy.… - Franco90945158 : RT @CaputaLuca: È stato identificato e denunciato l’autore del post che si congratulava e inneggiava i responsabili del pestaggio di Willy.… - Alessia433 : RT @mareeT_23: Credo che un insegnante (ma in generale un adulto) che guarda un suo studente con occhi diversi da quelli “paterni” vada con… -

Ultime Notizie dalla rete : studente che Restaurare la targa per Georgakis, appello dell’Anpi per lo studente che combatté la dittatura Genova24.it Giornata. Il rettore della Cattolica Franco Anelli: un’alleanza per il Paese

Un grande impegno per «gestire» l’attuale emergenza e soprattutto «governare» l’immediato futuro con la ripresa dell’attività accademica. Il tutto nella consapevolezza della propria storia passato e a ...

Roma, studente positivo: chiuso liceo "vip". Parla il direttore

Uno studente del prestigioso Collegio San Giuseppe – Istituto De Merode, in piazza di Spagna a Roma, è risultato positivo al coronavirus. Per questo motivo, sia il liceo scientifico che il classico re ...

Colleferro, scoperto l'autore del post contro Willy Duarte

Colleferro, 18 set. (askanews) - È stato identificato e denunciato dalla polizia postale l'autore del post razzista, inneggiante all'uccisione del giovane Willy Monteiro Duarte, picchiato a morte a Co ...

Un grande impegno per «gestire» l’attuale emergenza e soprattutto «governare» l’immediato futuro con la ripresa dell’attività accademica. Il tutto nella consapevolezza della propria storia passato e a ...Uno studente del prestigioso Collegio San Giuseppe – Istituto De Merode, in piazza di Spagna a Roma, è risultato positivo al coronavirus. Per questo motivo, sia il liceo scientifico che il classico re ...Colleferro, 18 set. (askanews) - È stato identificato e denunciato dalla polizia postale l'autore del post razzista, inneggiante all'uccisione del giovane Willy Monteiro Duarte, picchiato a morte a Co ...