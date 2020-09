L’emozione di un giovane con Trisomia 21 dopo che è stato scelto come testimone per il matrimonio del fratello

Leggi su virali.video

(Di sabato 19 settembre 2020) Ci sono storie che sanno emozionarcipoche altre cose nella vita, storie che sono incredibili. Ecco, Will Claussen, un 24enne di Hackensack, Minnesota, e la sua ragazza Aj Johns, sua coetanea, sono unacoppia che vuole sposarsi e che ha voluto approfittare di quest’estate per finalizzare alcuni dettagli riguardo le loro nozze. Il 15 agosto Will e AJ hanno però organizzato una sorpresa speciale per Henry Joe, ildi due anni piùdi Will, che ha la sindrome di down. La richiesta che gli hanno fatto durante la sorpresa è di quelle che non si dimenticano: gli hanno chiesto se vorrà essere il lorodi. credit: Youtube/Videlo Il messaggio con la domanda era contenuto in una bottiglia di vetro, che Henry ha ...