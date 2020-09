Juventus | con la Sampdoria si apre a 1000 tifosi invitati

Leggi su tuttojuve24

(Di sabato 19 settembre 2020) Laavrà la possibilità di fare un passo in avanti per mettersi l’emergenza sanitaria alle spalle. Secondo quanto appreso da Goal.com, per la prima di campionato contro la, i bianconeri avranno la possibilità di far entrare fino a. La decisione è stata presa dal ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora. Una scelta presa in linea con la politica del governo, che in un primo momento avrebbe voluto mantenere la data limite del 7 ottobre prevista dall’ultimo DPCM. Questa possibilità verrà sottoscritta anche dalla Regione Piemonte, che a più riprese aveva avvallato i piani di riapertura dell’Allianz Stadium. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Zidane ai saluti? Ritorna l'idea per ...