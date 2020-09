Il miliardario filantropo Feeney dà in beneficenza tutta la sua fortuna. Ora è finalmente povero (Di sabato 19 settembre 2020) Ha finalmente raggiunto l’obiettivo rincorso per una vita: la povertà. Dopo 38 anni di beneficenza il miliardario irlandese americano Chuck Feeney è riuscito nel suo intento. Distribuire tutta la fortuna accumulata con la sua impresa (8 miliardi di dollari) e ritrovarsi virtualmente povero. Il miliardario Feeney finalmente povero “Restituire” alla società l’enorme somma raccolta come imprenditore nel settore dei duty-free è stato davvero l’impegno più grande per Feeney, oggi 89enne. Che nel 1982 ha fondato – in gran segreto – la fondazione The Atlantic Philanthropies. Con un solo compito: erogare ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 19 settembre 2020) Haraggiunto l’obiettivo rincorso per una vita: la povertà. Dopo 38 anni diilirlandese americano Chuckè riuscito nel suo intento. Distribuirelaaccumulata con la sua impresa (8 miliardi di dollari) e ritrovarsi virtualmente. Il“Restituire” alla società l’enorme somma raccolta come imprenditore nel settore dei duty-free è stato davvero l’impegno più grande per, oggi 89enne. Che nel 1982 ha fondato – in gran segreto – la fondazione The Atlantic Philanthropies. Con un solo compito: erogare ...

