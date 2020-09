Genoa Crotone, i convocati di Stroppa: presenti i nuovi acquisti (Di sabato 19 settembre 2020) Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani contro il Genoa Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani contro il Genoa. Portieri: Cordaz, Festa, CrespiDifensori: Spolli, Golemic, Magallan, Mazzotta, Rispoli, Marrone,Centrocampisti: Cigarini, Crociata, Molina, Gomelt, Zanellato, EduardoAttaccanti: Mustacchio, Dragus, Kargbo, Simy, Messias, Riviere Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 settembre 2020) Giovanni, tecnico del, ha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di domani contro ilGiovanni, tecnico del, ha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di domani contro il. Portieri: Cordaz, Festa, CrespiDifensori: Spolli, Golemic, Magallan, Mazzotta, Rispoli, Marrone,Centrocampisti: Cigarini, Crociata, Molina, Gomelt, Zanellato, EduardoAttaccanti: Mustacchio, Dragus, Kargbo, Simy, Messias, Riviere Leggi su Calcionews24.com

