Fiorentina | Pradè | “Chiesa? E’ un nostro giocatore | vale oltre 70 milioni”

"La presenza del presidente Commisso ci dà qualcosa di più, per noi è un punto di riferimento. Tutto quello che vogliamo fare è far crescere la Fiorentina. L'entusiasmo della gente dobbiamo conquistarlo". Lo ha detto il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, nel prepartita della sfida contro il Torino, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie A. Il ds viola, intervistato da Sky Sport ha poi proseguito: "Pensiamo di avere una squadra competitiva, l'obiettivo è vincere più partite possibili, affrontare ogni tipo di avversario senza timori sapendo che siamo una squadra forte. Chiesa resta? Il discorso è semplice. E' un mercato particolare perche' abbiamo tre partite con il mercato aperto. Oggi posso dire che Chiesa è un nostro giocatore, vale oltre 70 milioni"

