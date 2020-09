È morta Ruth Ginsburg, idolo progressista della Corte Suprema. Aveva 87 anni (Di sabato 19 settembre 2020) Ruth Bader Ginsburg, la seconda donna nominata alla Corte Suprema degli Stati Uniti, è morta all’età di 87 anni. La giudice, nominata dal presidente Bill Clinton nel 1993, era un idolo della sinistra progressista, simbolo delle battaglie per le pari opportunità. Nel 2015 la rivista Time la inserì tre le 100 persone più influenti al mondo. La sua morte consente al presidente Donald Trump, a meno due mesi dalle elezioni, di rafforzare la maggioranza conservatrice in seno alla Corte Suprema, dove ha già nominato Neil Gorsuch e Brett Kavanaugh. La stessa Ginsburg, poco prima di morire, ha espresso alla nipote Clara la volontà di non ... Leggi su italiasera (Di sabato 19 settembre 2020)Bader, la seconda donna nominata alladegli Stati Uniti, èall’età di 87. La giudice, nominata dal presidente Bill Clinton nel 1993, era unsinistra, simbolo delle battaglie per le pari opportunità. Nel 2015 la rivista Time la inserì tre le 100 persone più influenti al mondo. La sua morte consente al presidente Donald Trump, a meno due mesi dalle elezioni, di rafforzare la maggioranza conservatrice in seno alla, dove ha già nominato Neil Gorsuch e Brett Kavanaugh. La stessa, poco prima di morire, ha espresso alla nipote Clara la volontà di non ...

