C’è il via libera del Governo: stadi aperti a mille spettatori (Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Governo ha deciso: stadi aperti a mille spettatori fino al 7 ottobre. La decisione è arrivata poco prima delle 19.30 in seguito a un incontro tra i ministri Spadafora, Speranza e Boccia con il presidente della conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini. Nella giornata di ieri il Ministro dello Sport Spadafora aveva annunciato l’orientamento a riaprire gli impianti al pubblico per quel che riguarda gli sport all’aperto, a partire dalle semifinali e le finali del torneo Atp di Tennis di Roma. L’ordinanza in via di pubblicazione consente l’utilizzo di tecnologie digitali per automatizzare gli ingressi ed evitare assembramenti. All’accesso sarà controllata la temperatura a ciascuno spettatore. Non sarà consentito ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIlha deciso:fino al 7 ottobre. La decisione è arrivata poco prima delle 19.30 in seguito a un incontro tra i ministri Spadafora, Speranza e Boccia con il presidente della conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini. Nella giornata di ieri il Ministro dello Sport Spadafora aveva annunciato l’orientamento a riaprire gli impianti al pubblico per quel che riguarda gli sport all’aperto, a partire dalle semifinali e le finali del torneo Atp di Tennis di Roma. L’ordinanza in via di pubblicazione consente l’utilizzo di tecnologie digitali per automatizzare gli ingressi ed evitare assembramenti. All’accesso sarà controllata la temperatura a ciascuno spettatore. Non sarà consentito ...

DiMarzio : #Godin al @CagliariCalcio, c’è il via libera @Inter: accordo raggiunto sulla buonuscita, ora il triennale con i sar… - DiMarzio : #Milik più convinto e vicino alla @OfficialASRoma dopo l’incontro dei suoi agenti a Trigoria: c’è fiducia. #Dzeko a… - enpaonlus : Dubai, la denuncia degli animalisti: 'Strage di gatti e cani randagi. Il Comune vuole ripulire la c… - MariaGiuliaDelf : RT @MunaronLuisella: C hanno dato un ultimatum, Yago ha un anno, hanno due figli piccoli e col cane non riescono più organizzarsi, quindi… - Borsapretporter : Leggere in fondo all'articolo i commenti su Sansa e la sanità ligure quando c'era la Sinistra ?? Nel frattempo...for… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è via Derivati della piridina Crescita del mercato per produttori, regioni, tipo e applicazione; Analisi di produzione, entrate, prezzo e margine lordo fino al 2026 Genova Gay