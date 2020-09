Calciomercato Juventus, slitta il via libera per Dzeko (Di sabato 19 settembre 2020) Sono passate quasi tre settimane dall’inizio del Calciomercato e solo ora stiamo entrando nel vivo delle trattative. La Juventus è alla ricerca di un centravanti e i nomi che si rincorrono sono sempre gli stessi da giorni. Ieri Luis Suarez ha sostenuto e superato il suo esame di italiano a Perugia, ma i tempi per ottenere il passaporto comunitario saranno abbastanza lunghi. Lo stesso Andrea Pirlo in conferenza stampa non avrebbe nascosto il proprio pessimismo sull’arrivo in bianconero dell’attaccante uruguaiano. Si lavora anche per un ritorno in bianconero di Moise Kean, ma l’Everton fa muro. L’unico nome che sembrava certo di vestire la maglia bianconera a giorni era Edin Dzeko ma, stando alle ultime notizie, sembrerebbe che il suo arrivo alla Juventus dovrà aspettare ancora ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 19 settembre 2020) Sono passate quasi tre settimane dall’inizio dele solo ora stiamo entrando nel vivo delle trattative. Laè alla ricerca di un centravanti e i nomi che si rincorrono sono sempre gli stessi da giorni. Ieri Luis Suarez ha sostenuto e superato il suo esame di italiano a Perugia, ma i tempi per ottenere il passaporto comunitario saranno abbastanza lunghi. Lo stesso Andrea Pirlo in conferenza stampa non avrebbe nascosto il proprio pessimismo sull’arrivo in bianconero dell’attaccante uruguaiano. Si lavora anche per un ritorno in bianconero di Moise Kean, ma l’Everton fa muro. L’unico nome che sembrava certo di vestire la maglia bianconera a giorni era Edinma, stando alle ultime notizie, sembrerebbe che il suo arrivo alladovrà aspettare ancora ...

