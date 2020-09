Calciomercato Genoa, ufficiali gli arrivi di Pjaca e Zappacosta. Faggiano: “Ora altri tre colpi. Balotelli? Ecco la verità” (Di sabato 19 settembre 2020) La notizia era nell'aria, questa mattina l'ufficialità: Marko Pjaca e Davide Zappacosta sono due nuovi giocatori del Genoa.Il club ligure, attraverso una nota diramata sul proprio sito di riferimento, ha comunicato di "aver rilevato, in prestito da Juventus Fc e Chelsea Fc, le prestazioni sportive dell’attaccante Marko Pjaca (Zagabria, CRO, 06-05-1995) e dell’esterno Davide Zappacosta (Sora, ITA, 11-06-1992)"."Zappacosta è un trasferimento internazionale. Pjaca? Il suo entusiasmo è alto, aveva altre possibilità ma ha scelto Genoa. L’ho stalkerizzato insieme a Perin e Badelj, l’ho fatto chiamare anche da Kulusevski e altri suoi compagni di squadra per farlo venire qui. ... Leggi su mediagol (Di sabato 19 settembre 2020) La notizia era nell'aria, questa mattina l'tà: Markoe Davidesono due nuovi giocatori del.Il club ligure, attraverso una nota diramata sul proprio sito di riferimento, ha comunicato di "aver rilevato, in prestito da Juventus Fc e Chelsea Fc, le prestazioni sportive dell’attaccante Marko(Zagabria, CRO, 06-05-1995) e dell’esterno Davide(Sora, ITA, 11-06-1992)"."è un trasferimento internazionale.? Il suo entusiasmo è alto, aveva altre possibilità ma ha scelto. L’ho stalkerizzato insieme a Perin e Badelj, l’ho fatto chiamare anche da Kulusevski esuoi compagni di squadra per farlo venire qui. ...

Il riassunto del calciomercato del Genoa

L’Inter aveva bisogno di un attaccante per completare il reparto, e alla fine si è optato per un ritorno, ovvero quello di Andrea Pinamonti. Il giovane centravanti ha disputato la scorsa stagione con ...

Inter, Candreva rifiuta l'approdo al Genoa! Marotta ha bloccato il prossimo colpo

L'Inter è una delle società più attive sul mercato. Il club nerazzurro, tuttavia, prima di acquistare nuovi calciatori dovrà prima cedere alcuni esuberi. L'Inter, prima di acquistare nuovi calciatori, ...

Genoa, Faggiano: "Pjaca è già qui, deve solo completare le visite mediche"

Intervenuto oggi in conferenza stampa, il direttore sportivo del Genoa Daniele Faggiano ha parlato anche dell’arrivo ormai prossimo in rossoblu di Marko Pjaca dalla Juventus: “Pjaca e Zappacosta sono ...

