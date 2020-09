Bundesliga 2020 2021 | l’Eintracht pareggia con André Silva | vince l’Herta Berlino

Leggi su sportface

(Di sabato 19 settembre 2020) Dopo il roboante 8-0 rifilato ieri dal Bayern Monaco al malcapitato Schalke 04, prosegue la prima giornata di. L’Eintracht Francoforte dell’ex milanista Andrénon riesce ad andare oltre al pareggio sul campo del neopromosso Arminia Bielefeld e il risultato rimane bloccato sull’1-1. Brutta sconfitta per lo Stoccarda, al suo ritorno in massima categoria, dopo essere andato sotto di tre gol non riesce a rimontare facendo terminare il match 3-2 in casa contro il Friburgo. L’Herthasupera il Werder Brema 4-1 ma Piatek resta a secco, mentre il Colonia crolla in casa contro l’Hoffenheim, grazie alla tripletta di Kramaric. Vittoria dell’Augsburg che cala il tris contro l’Union