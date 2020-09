Barbara D’Urso e Alfonso Signorini di Nuovo ai Ferri Corti! (Di sabato 19 settembre 2020) Tregua finita tra Barbara D’Urso e Alfonso Signorini. Ad accendere di Nuovo la miccia sarebbero state le voci, sempre più insistenti, di una possibile sostituzione della conduttrice partenopea. Ecco cos’è successo tra i due volti più celebri del Biscione. Sembrava troppo bello per essere vero e, infatti, ecco il Nuovo patatrack, puntuale come un orologio svizzero: Barbara D’Urso e Alfonso Signorini hanno litigato, di Nuovo. I primi sospetti avevano cominciato a farsi sentire nei giorni scorsi, quando il direttore di Chi, in un’intervista rilasciata a Libero, non ci ha pensato due volte ad attaccare il livello televisivo della collega, dicendo che la tv di Barbara D’Urso ... Leggi su gossipnews.tv (Di sabato 19 settembre 2020) Tregua finita traD’Urso e. Ad accendere dila miccia sarebbero state le voci, sempre più insistenti, di una possibile sostituzione della conduttrice partenopea. Ecco cos’è successo tra i due volti più celebri del Biscione. Sembrava troppo bello per essere vero e, infatti, ecco ilpatatrack, puntuale come un orologio svizzero:D’Urso ehanno litigato, di. I primi sospetti avevano cominciato a farsi sentire nei giorni scorsi, quando il direttore di Chi, in un’intervista rilasciata a Libero, non ci ha pensato due volte ad attaccare il livello televisivo della collega, dicendo che la tv diD’Urso ...

